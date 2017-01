Officiel : Yoann Touzghar signe pour un an et demi à Sochaux C'est officiel, Yoann Touzghar portera le maillot du FC Sochaux. L'ancien attaquant du RC Lens et du Club Africain a signé, aujourd'hui, un contrat d'un an et demi en faveur des Sochaliens après avoir résilié son contrat avec l'AJ Auxerre.

