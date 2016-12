NBA : Tension entre Mejri et Ariza ! Les agents de la sécurité interviennent Le match qui a opposé les Mavericks de Dallas et les Rockets de Houston, dans la nuit de mardi à mercredi, a été marqué par beaucoup de tension. Selon des sources concordantes, une dispute a eu lieu entre Salah Mejri et Trevor Ariza. L'ailier des Rockets, expulsé à la fin du troisième quart, affirme que le pivot tunisien a insulté sa femme et ses enfants. Après la rencontre, Ariza, Beverley, Harden et Gordon se sont dirigés vers le vestiaire des Mavs, demandant à discuter avec l'intérieur Tunisien. Après une tentative de calmer le jeu de Deron Williams, des agents de la sécurité ont du intervenir pour disperser la foule. Selon ESPN, l'ancien joueur de l'Etoile du Sahel a nié avoir insulté la famille d'Ariza.



