NBA : Les Mavs battent les Lakers, 4 points et 6 rebonds pour Mejri Les Mavericks ont battu les Lakers au Staples Center 101 à 89, dans la nuit de jeudi à vendredi. Aligné pendant 12 minutes, l'intérieur de la sélection tunisienne de Basket-Ball, Sallah Mejri, a inscrit quatre points et pris six rebonds. C'est la dixième victoire en 33 matchs pour Dallas qui revient à la hauteur de Phoenix et de Minnesota.

