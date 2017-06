NBA Finals - Game 4 : Les Cavs sortent la tête de l'eau Les Cavaliers de Cleveland ont sorti la tête de l'eau. Battus lors des trois premiers matchs de la finale, les coéquipiers de LeBron James ont remporté le Game 4 face aux Warriors de Golden State 137 à 116. Auteur d'un triple double (31 points, 11 passes et 10 rebonds), James n'a pas été le plus en vue puisque Kyrie Irving a sorti un match énorme avec 40 points. Les Cavs ont établi trois nouveaux records pour dominer les Warriors. Celui du plus grand nombre de points inscrits en un seul quart temps (49), du plus grand nombre de points inscrits en une mi-temps (86) et du plus grand nombre de paniers à trois inscrits en en seul match (24). Chez Golden State, les 35 points de Durant n'ont pas suffi. Le Game 5 aura lieu en Californie dans la nuit de dimanche à lundi.

Gnet

