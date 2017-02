NBA : Dallas domine Portland ! 4 points, 5 rebonds et 3 contres pour Mejri Les Mavericks de Dallas ont battu les Blazers de Portland 108 à 104, dans la nuit de vendredi à samedi. Le pivot tunisien, Salah Mejri, a été aligné pendant 17 minutes et a terminé la rencontre avec quatre points, cinq rebonds et trois contres. C'est la 20ème victoire en 50 matchs pour les Texans, qui se sont relancés dans la course aux Playoffs.

