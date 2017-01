NBA : Dallas battu par Oklahoma City ! 3 points et 6 rebonds pour Mejri Dallas a été battu par Oklahoma City 109 à 98, dans la nuit de jeudi à vendredi. Russel Westbrook a été le meilleur joueur de la rencontre avec 45 points et 8 rebonds. Aligné pendant 16 minutes, Salah Mejri, a terminé avec 3 points et 6 rebonds.



