Mondial à 48 : Les confédérations de la Fifa «massivement favorables» AFP- AFP- Les confédérations sont «massivement en faveur» de l'élargissement du nombre de pays participant à la Coupe du monde, a annoncé le président de la Fifa Gianni Infantino, dans une conférence de presse à Dubai. Au début du mois, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin avait pourtant fait part de son scepticisme.



Plutôt 48 que 40

Alors que le Conseil de la Fifa doit se prononcer le 9 janvier sur cette proposition, les modalités n'ont pas encore été définies : deux hypothèses existent entre un passage à 40 pays et un, plus important, à 48. Cette dernière idée a la préférence d'Infantino : «C'est la plus intéressante sur le plan financier», a-t-il déclaré.



Le président de la Fifa souhaite que le Mondial «conserve la même durée que l'actuel tournoi à 32», soit un mois. C'est pourquoi il défend la formule de 16 groupes de 3, après avoir dans un premier temps promu l'idée d'un pré-tournoi entre 32 équipes dont les 16 meilleures auraient rejoint les 16 déjà qualifiées. Une telle modification ne pourra de toute manière pas intervenir avant le Mondial 2026.

