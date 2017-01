Mercato : Youssef Msakni intéresse l'Olympique de Marseille, Lille et Dortmund Youssef Msakni portera-t-il le maillot de l'Olympique de Marseille dans les prochains jours ? Selon le site score.fr , le club phocéen a récemment contacté l’entourage du milieu offensif de Lekhwiya au Qatar. L’international tunisien de 26 ans évolue depuis 2013 au Qatar et a inscrit 57 buts en 120 matchs avec son club.



Milieu offensif très rapide et technique, il est estimé à 5 millions d’euros par son club (Payet couterait plus de 30 millions d’euros), mais son salaire très imposant pourrait poser problème à l’Olympique de Marseille.



Du coté du joueur, des clubs ukrainiens mais aussi Lille et le Borussia Dortmund se seraient positionnés sans pour autant faire d’offre pour le joueur.

