Mercato - Real Madrid : Chelsea veut James Rodriguez Sports.fr - Chelsea revient à la charge pour James Rodriguez. Après avoir déjà tenté de le faire venir lors du mercato d’hiver, le club anglais souhaiterait s’offrir le milieu de terrain colombien, selon AS. Le Real Madrid, qui réclamerait 70 millions d’euros, aurait donné son accord. Reste plus qu’à convaincre le joueur, courtisé également par le PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2020 et en manque de temps de jeu, l'ancien Monégasque aimerait quitter le club espagnol cet été.







