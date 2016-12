Mercato : Korbi et Aouadhi vers le CSHL et Sghaier au CSS ? Le Club Sportif Sfaxien et le Club Sportif d'Hammam-Lif seraient sur le point de trouver un accord pour le transfert de trois joueurs. Selon Alchourouk , le milieu de terrain, Karim Aouadhi et l'attaquant, Ali Korbi, débarqueraient prochainement chez le club banlieusard. Ce dernier laisserait partir Maher Sghaier chez le club sudiste. Tweet Ajouter un Commentaire