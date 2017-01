Matchs amicaux : Victoire de l'ES Zarzis ! L'ESS fait match nul et gagne Deux clubs de la Ligue 1 Professionnelle ont disputé des matchs amicaux ce dimanche. L'Etoile Sportive du Sahel a obtenu le résultat nul (0/0) contre l'Etoile Sportive de Metlaoui. De son côté, l'Espérance Sportive de Zarzis s'est imposée par un but à zéro contre le Club Athlétique Bizertin.



Par la suite, l'ESS a disputé un autre match face à l'US Ben Guerdane et s'est imposée grâce à un but d'Iheb Msakni et un autre d'Aymen Sfaxi.

