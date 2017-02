Maroc : Hervé Renard solide au poste Afrikfoot- Afrikfoot- Cela ne faisait guère de doutes et comme pressenti, le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a confirmé Hervé Renard au poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas après l’élimination en quart de finale de la CAN 2017 dimanche face à l’Egypte (0-1). "Le contrat qui lie le sélectionneur national à la FRMF court jusqu’en 2018... Certes, certaines sélections veulent l’enrôler mais nous avons un projet et le parcours lors de la CAN 2017 a prouvé que cela commençait à donner ses fruits. Il y a un état d’esprit que nous avons rarement vu au sein de la sélection nationale. Hervé Renard est et restera le sélectionneur national du Maroc", a assuré le dirigeant.

