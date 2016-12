Maroc : Faouzi Benzarti en contact avec le Wydad de Casablanca ? Faouzi Benzarti débarquera-t-il au Maroc trois jours après son départ de l'Etoile Sportive du Sahel ? Selon des sources concordantes, le technicien tunisien, cité parmi les candidats à la succession d'Ammar Souayah à la tête de l'Espérance de Tunis, s'envolerait au Maroc afin de négocier avec le Wydad de Casablanca. Ce dernier serait sur le point de limoger l'ex-coach et directeur sportif "Sang et Or", Sébastien Dessabre. Tweet Ajouter un Commentaire