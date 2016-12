Maroc : Faouzi Benzarti à la tête du WAC ? Elbotola dément L'ancien coach étoilé, Faouzi Benzarti, a été annoncé proche du Wydad de Casablanca depuis son départ de l'ESS cette semaine. Selon le site Elbotola , le club marocain n'a pas l'intention d'engager le technicien tunisien et son président, Said Nassiri, ne s'est pas réuni avec lui, contrairement à la rumeur qui a circulé.

