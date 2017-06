Manchester United : Zlatan Ibrahimovic laissé libre L'Equipe - L'officialisation était attendue. Un an après son arrivée à Manchester United après avoir porté le maillot du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic n'a pas été prolongé par Manchester United.



La Premier League a en effet dévoilé les listes des joueurs conservés et libérés par les formations du championnat d'Angleterre et l'attaquant suédois est le seul joueur mancunien qui fait partie de la seconde. Le joueur âgé de 35 ans, victime d'une rupture des ligaments croisés en avril, se retrouve donc sans club pour le moment.



L'ancien avant-centre du PSG aura donc joué une saison à Manchester United, où il a disputé 46 matches toutes compétitions confondues (28 buts, 10 passes décisives).

Ajouter un Commentaire