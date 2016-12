Mahrez, Aubameyang et Mané finalistes pour le meilleur joueur africain 2016 Agences- Agences- La Confédération africaine (CAF) a annoncé les noms des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016, ce mercredi. Il s'agit de l'Algérien Riyad Mahrez (Leicester City/ ANG), du Sénégalais Sadio Mané (Liverpool/ ANG) et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund/ ALL), tenant du titre.



Les trois joueurs sont arrivés en tête des votes des sélectionneurs ou directeurs techniques des associations affiliées à la CAF et de groupes d'experts du football et des médias. L'Egyptien Mohamed Salah (AS Rome/ ITA) et l'Algérien Islam Slimani (Leicester City) ne montreront donc pas sur le podium. Le trophée sera remis le 5 janvier à Abuja au Nigeria.

