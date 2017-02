Ligue 2 - Pro - Première phase : Voici les arbitres de la 14ème journée La 14ème journée de la première phase de la Ligue 2 Professionnelle se jouera ce weekend. Toutes les rencontres débuteront à 14h00. Voici le programme et les désignations des arbitres :



Samedi 04 février :



SA Menzel Bourguiba - AS Kasserine : Mohamed Amine Ben Naceur



Dimanche 05 février :



US Siliana - EGS Gafsa : Rochdi Guezguez

ES Hammam-Sousse - SC Ben Arous : Mohamed Said Kordi

FC Hammamet - US Monastir : Wassim Ben Salah

Olympique du Kef - CS Korba : Walid Badri



Groupe B :



Samedi 04 février :



CS Msaken - Stade Nabeulien : Aymen Kochat



Dimanche 05 février :



Sfax RS - Stade Sportif Sfaxien : Naim Hosni

Grombalia Sports - AS Ariana : Moslem Chellouf

AS Djerba - Jendouba Sports : Oussama Chraiet

CO Médenine - Stade Tunisien : Heithem Guirat

