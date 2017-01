Ligue 2 - Pro - Première phase - J13 : Voici les résultats complets La treizième journée de la Ligue 2 Professionnelle a eu lieu dimanche. Voici les résultats :



Groupe A :



AS Kasserine - US Siliana : 0/1

FC Hammamet - SC Ben Arous : 1/0

US Monastir - ESH Sousse : 3/3

CS Korba - SA Menzel Bourguiba : 2/2

EGS Gafsa - Olympique du Kef : 6/0



Groupe B :



Stade Tunisien - SR Sports : 1/0

AS Djerba - AS Ariana : 1/0

Jendouba Sports - Grombalia Sports : 2/0

Stade Nabeulien - CO Medenine : 1/1

SS Sfaxien - CS Msaken : 2/2

