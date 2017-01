Ligue 2 - Pro - Première phase - J11 : L'US Monastir s'impose à Gafsa L'Union Sportive Monastirienne s'est imposée 2 à 0 face à El Gawafel Sportives de Gafsa à l'extérieur, dans le cadre du match retard de la 11ème journée de la première phase de la Ligue 2. Sakli (36') et Ben Romdhane (56') ont inscrit les buts de la rencontre. L'autre match en retard entre le CO Médenine et le Sfax RS a été une nouvelle fois reportée en raison d'une panne du bus qui transportait les Sfaxiens.



