Ligue 2 - Pro - Première phase - J10 : Voici les résultats de vendredi Voici les résultats de la dixième journée de la première phase de La Ligue 2 Professionnelle disputés aujourd'hui.



Groupe A :



ES Hammam-Sousse - OC Kerkennah : 2/1

EGS Gafsa - AS Kasserine : 3/1

AS Marsa - US Tataouine : 2/1

CS Korba - SS Zarzouna : 5/2



Samedi 16 décembre :



Sfax RS - AS Ariana



Groupe B :



Stade Sfaxien - CS Hammam-Lif : 0/3

AS Djerba - Olympique de Beja : 1/2

EO Saidi Bouzid - AS Soliman : 2/0

SC Ben Arous - Jendouba Sports : 2/0



Samedi 16 décembre :



CS Chebba - SA Menzel Bourguiba





