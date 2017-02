Ligue 2 - Pro - J11 : COM - SRS : Mehrez Melki au sifflet La Direction Nationale d'Arbitrage a désigné l'arbitre Mehrez Melki pour diriger le match en retard de la 11ème journée de la première phase de la Ligue 2, entre le CO Médenine et le Sfax Railways Sports. Rappelons que la rencontre, qui aura lieu le mercredi 8 février à partir de 14h00, a été reportée la première fois pour des raisons de sécurité et la seconde fois en raison d'une panne du bus qui transportait l'équipe sfaxienne.

Gnet



Tweet Ajouter un Commentaire