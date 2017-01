Ligue 2 : Démission du président de l'AS Djerba, Sami Moslem Le président de l'Association Sportive de Djerba, Sami Moslem, a annoncé qu'il a présenté sa démission aux autorités régionales en raison de la crise financière que traverse le club. Moslem a fait savoir qu'il n'est plus capable de couvrir les dépenses et que les hommes d'affaires de la région et les autorités n'apportent pas leur soutien financier depuis quelques temps.

