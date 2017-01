Ligue 1-Professionnelle : Voici le programme complet de la 13è journée La treizième journée de la Ligue 1 Professionnelle aura lieu le mercredi et jeudi prochains. Le 8 février, ce sera la date du derby de Tunis entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis à partir de 15h. Alors que le choc du groupe A entre l'ES Sahel et le CS Sfaxien sera disputé le 9 février à partir de 14h. Voici le programme complet.



Groupe A :

Mercredi 08 février :

US Tataouine - EO Sidi Bouzid

Jeunesse Sportive Kairouanaise - Espérance Sportive de Zarzis



Jeudi 09 février :

Club Athlétique Bizertin - US Ben Guerdene

Etoile Sportive du Sahel - Club Sportif Sfaxien



Groupe B :

Mercredi 08 février :

Olympique de Béja - CS Hammam-Lif

ES Métlaoui - Stade Gabésien

AS Gabés - Avenir Sportif de la Marsa

Club Africain - Espérance Sportive de Tunis

