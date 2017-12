Ligue 1 - Pro - J08 : Voici le programme TV des matchs en retard Les quatre matchs en retard de la huitième journée de la Ligue 1 Professionnelle seront diffusés en direct par la Télévision Nationale ce weekend. La Wataneya 1 diffusera le petit derby de Tunis entre le Stade Tunisien et l'Espérance Sportive de Tunis, prévu samedi à partir de 14h00 et le Clasico entre le Club Africain et l'Etoile Sportive du Sahel, dimanche à partir de 15h00. Cette rencontre sera également retransmise par la chaîne Al Kass.



La Wataneya 2 diffusera le match opposant le Club Sportif Sfaxien à l'Avenir Sportif de Gabes samedi à partir de 16h00 et celui qui mettra aux prises l'Etoile Sportive de Metlaoui et le Club Athlétique Bizertin, dimanche à partir de 14h00.



