Ligue 1 - Première phase : Voici les arbitres de la 13ème journée La Direction Nationale d'Arbitrage a dévoilé, lundi soir, les noms des arbitres qui dirigeront les matchs de la 13ème journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle. Le derby de la capitale a été confié à Nidhal Ben Ltaief tandis que le Clasico entre l'Etoile du Sahel et le Club Sportif Sfaxien sera dirigé par Naim Hosni. Voici les désignations :



Groupe A :



Mercredi 08 février :



14h00 : US Tataouine - EO Saidi Bouzid : Sadok Selmi



14h00 : Jeunesse Sportive Kairouanaise - Espérance Sportive de Zarzis : Mohamed Amine Ben Naceur



Jeudi 09 février :



14h00 : Club Athlétique Bizertin - US Ben Guerdane : Slim Belkhouas



15h00 : Etoile Sportive du Sahel - Club Sportif Sfaxien : Naim Hosni



Groupe B :



Mercredi 08 février :



14h00 : Olympique de Béja - CS Hammam-Lif : Mohamed Chaâbane



14h00 : ES Metlaoui - Stade Gabesien : Mahmoud Ksiâa



14h00 : AS Gabes - Avenir Sportif de la Marsa : Nasrallah Jaouadi



15h00 : Club Africain - Espérance Sportive de Tunis : Nidhal Ben Ltaief

