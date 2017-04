Ligue 1 - Playoffs - J05 : L'Etoile et l'Espérance dos à dos ! Voici les déclarations L'Etoile Sportive du Sahel et l'Espérance Sportive de Tunis se sont quittées sur le score d'un but partout, dimanche soir à Sousse, dans le cadre du choc de la cinquième journée de la phase des Playoffs de la Ligue 1 Professionnelle. Ce résultat permet au club de Bab Souika de conserver sa place de leader devant son adversaire du jour.



Le match a été d'un niveau moyen et marqué par beaucoup de tension et de contestations. Les Etoilés ont dominé la première demi-heure sans parvenir à marquer malgré les tentatives de Msakni, Acosta et Lahmer. Les "Sang et Or" ont ensuite avancé d'un cran. En seconde période, l'EST est parvenue à trouver la faille grâce à une tête de Khenissi (60') mais l'ESS a égalisé huit minutes plus tard sur un coup franc tiré par Lahmer et dévié par Acosta. Durant les 20 dernières minutes, le match a été arrêté pendant plusieurs minutes à cause des protestations et des jets de projectiles. Voici les déclarations :



Ridha Jeddi (ESS) : "Nous avons dominé l'adversaire et étions meilleurs que lui. Malheureusement, nous nous contentons du point du match nul".



Majdi Traoui (EST) : "Le nul est bon à prendre mais sur nous méritions la victoire. L'arbitre a fait l'essentiel pour que la rencontre se termine sur ce score. Concentrons nous sur la phase retour".



Hamdi Nagguez (ESS) : "Malgré la tension, les joueurs des deux équipes sont amis. La route est encore longue, nous avons besoin de faire une bonne phase retour pour conserver notre titre".

