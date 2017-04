Ligue 1 - Playoffs - J05 : Formations rentrantes de l'ESS et de l'EST L'Etoile Sportive du Sahel et l'Espérance Sportive de Tunis s'affrontent, aujourd'hui à partir de 17h00 au stade Olympique de Sousse, dans le cadre de la cinquième journée de la phase des Playoffs de la Ligue 1 Professionnelle. Privé d'Ammar Jemal, Hubert Velud a opté pour Chiheb Ben Fredj dans l'axe. Quant à Faouzi Benzarti, il a choisi de renforcer son milieu avec Fousseiny Coulibaly à la place de Saâd Bguir.



ESS : Mathlouthi, Bedoui, Abderrazzek, Boughattas, Ben Fredj, Lahmer, Ben Amor, Bouazza, Msakni, Bangoura, Acosta.



EST : Ben Cherifia, Mbarki, Chammam, Dhaouadi, Talbi, Chaâlali, Sassi, Coulibaly, Badri, Ben Youssef, Khenissi.

Gnet

