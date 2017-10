Ligue 1-J6 : Les arbitres des cinq matchs sont connus Cinq matchs comptants pour la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle auront lieu samedi et dimanche. Toutes les rencontres débuteront à partir de 14h30, sauf CS Sfaxien-Es Zarzis, programmé à partir de 19h. La Direction nationale d'arbitrage a communiqué les noms des arbitres qui dirigeront tous ces matchs. Walid Jeridi sifflera la rencontre de la JS Kairouan face au CA Bizertin. CO Medenine-US Monastri a été cconfié à Amira Ayadi. Mehrez Melki dirigera CS Sfaxien-ES Zarzis.



Le derby de Gabes au programme dimanche sera arbitré par l'international Youssef Srairi, alors que Mejdi Belhadj Ali sifflera la rencontre entre l'US Ben Guerdane et le Stade Tunisien.

Gnet

