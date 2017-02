Ligue 1-J13 : Le derby de Tunis, coup d'envoi à partir de 15h Finalement, le derby de Tunis entre le Club Africain et l'Espérance de Tunis, au programme le mercredi 8 février au stade olympique de Radès aura lieu à partir de 15h. Les clubistes ont demandé de modifier l'horaire à partir de 17h mais leur requête a été rejetée par la Télévision Nationale, le Ministère de l'Intérieur et le club sang et or.



