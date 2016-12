Ligue 1-J12 : L'ASM et l'EOSB gagnent, l'ESM aux play-offs ! Déclarations La douzième journée de la Ligue 1 Professionnelle s'est achevée ce samedi. L'AS Marsa s'est relancé en s'imposant face au CSH Lif. L'Olympique de Beja a arraché le nul à domicile face à l'ES Metlaoui qui se qualifie à la phase des play-offs. L'EOS Bouzid a compliqué la vie de la JS Kairouan en la battant (1/0) alors que l'ES Zarzis et l'US Ben Guerdane se sont neutralisés (0/0). Voici les déclarations d'après matchs.



Khaled Ben Sassi (ASM) : "C'est une victoire très importante pour nous après le travail des dernières semaines. Nous l'emportons contre un adversaires coriace et bien organisé. Maintenant, nous devons penser à renforcer l'équipe dans quasiment tous les compartiments pour réussir une bonne deuxième partie de saison".



Tarek Thabet (EOSB) : " C'est une excellente victoire qu'on offre à notre public. C'est le premier succès à domicile mais je rappelle qu'il y a beaucoup de travail à faire pour s'améliorer. Maintenant, nous avons besoin de recrutements pour réaliser l'objectif du maitien".



Mounir Rached (ESZ) : "Nous avons eu plusieurs occasions pour débloquer le match avec Ounalli et Messaâdi. Nous n'avons pas bien exploiter les balles arrêtées et étions peu incisifs sur contre attaque. Je suis globalement satisfait et j'espère qu'on verra une ESZ encore meilleure à la reprise".



Kamel Zouaghi (CSHL) : "Nous sommes meilleurs qu'avant. Le club passait par une période très critique et maintenant les choses vont mieux. Maintenant, c'est un autre championnat qui commencera pour nous et il ne faudra pas se louper".



Chokri Khatoui (USBG) : "Nous étions meilleurs que l'ESZ. Nous étions inefficaces et nous devons régler ce problème dès le prochain match contre le CAB. Je suis confiant et on fera tout pour s'imposer et garder notre troisième place".



Mohammed Kouki (ESM) : "Nous avons obtenu notre billet pour les play-offs. Maintenant, ne ne voudrons surtout pas faire de la figuration. Nous allons tout faire pour jouer nos chances à fond. L'OB ? Il ne faut déséspérer parce qu'ils ont les moyens de gagner leurs deux prochains matchs"



