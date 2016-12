Ligue 1-J12 : Formations probables de l'EST, du CA, de l'ESS et du CSS La douzième journée de la Ligue 1 Professionnelle sera disputée vendredi et samedi. Leader du groupe A, le Club Sportif Sfaxien affrontera l'US Tataouine. Deuxième, l'Etoile du Sahel jouera face au CA Bizertin. Aux commandes du groupe B, l'Espérance de Tunis affrontera l'AS Gabes alors que le Club Africain ira défier le Stade Gabesien. Voici les formations probables.



CS Sfaxien : Jeridi, Meriah, Derbali, Mathlouthi, Ben Romdhan, Aouadhi, Sokari, Njarko, Niang, Habbessi, Korbi



ES Sahel : Jebali, Boughattas, Jemal, Abderrazak, Naguez, Ben Amor, Lahmer, Msakni, Dhaouadi, Brigui, Bangoura



ES Tunis : Ben Chrifeya, Machani, Belkaroui, Mbarki, Sassi, Chaâleli, Bguir, Badri, Khenissi, Zaâbia



Club Africain : Ben Mostpha, Tka, Iffa, Belkhither, Haddedi, Khalil, Ayedi, Oueslati, Chenihi, Srarfi, Khlifa



