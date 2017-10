Ligue 1 - J07 : EST - USMO à El Menzah ? Voici le programme du weekend Cinq des sept matchs de la septième journée de la Ligue 1 Professionnelle auront lieu ce weekend. La rencontre qui opposera l'Espérance Sportive de Tunis à l'Union Sportive Monastirienne aurait lieu samedi à partir de 14h00 au stade d'El Menzah à huis clos. Rappelons que les matchs opposant l'Etoile du Sahel au Club Sportif Sfaxien et l'Espérance de Zarzis au Club Africain ont été reportés à une date ultérieure.



Voici le programme :



Samedi 21 octobre :



14h00 : Espérance de Tunis - US Monastir

14h00 : AS Gabes - ES Metlaoui



Dimanche 22 octobre :



14h00 : CA Bizertin - Stade Gabesien

14h00 :CO Médenine - Stade Tunisien

14h00 : US Ben Guerdane - JS Kairouan



