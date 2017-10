Ligue 1-J06 : Le Stade Tunisien s'impose ! SG et ASG se quittent dos à dos Deux matchs comptant pour la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont eu lieu ce dimanche. Le Stade Tunisien est parti s'imposer chez l'US Ben Guerdane grâce à deux buts de Bessan et Hosni. A Gabes, le derby a été chaud entre la "Stayda" et la "Zliza". Les joueurs de Montassar Louhichi ont ouvert le score par Darragi. Ceux de Maher Kanzari ont égalisé par Abodo.



Maher Kanzari (SG) : " Nous avons bien réagi après avoir concédé le but. Nous avons dominé du début jusqu'à la fin, malgré l'expulsion. Notre adversaire a carréement refusé de joueur. Nous avons joué notre football sans avoir de la réussite dans le dernier geste. Nous n'avons pas de regrets. Je crois que nous disputerons une grande saison".



Mohammed Kouki (ST) : " Je suis satisfait du rendement de mes joueurs, au delà du résultat positif. C'est ce genre de victoire en déplacement qui va encore plus forger le caractère de mes joueurs. Il ne faut pas oublier d'où on vient après une saison de purgatoire. Le groupe a des qualités mais il lui faut du temps pour avoir un rendement assez stable".



