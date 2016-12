Ligue 1 : Ben Romdhane quitte le CSS, Naghmouchi rempile à l'EST L'expérience de Fahmi Ben Romdhane au Club Sportif Sfaxien n'a duré que six mois. Arrivé du Club Sportif d'Hammam-Lif l'été dernier, le latéral gauche a résilié, aujourd'hui, le contrat qui le liait au club sudiste après un accord entre les deux parties.



Naghmouchi prolonge à l'EST : Le jeune milieu de terrain de l'Espérance Sportive de Tunis, Wassim Naghmouchi, a prolongé, aujourd'hui, son contrat de trois saisons. Il est désormais lié au club de Bab Souika jusqu'au 30 juin 2020. A noter qu'il est fort possible qu'il termine la saison dans un autre club de la Ligue 1.



