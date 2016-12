Le sélectionneur de l'Afrique du Sud viré après avoir insulté un dirigeant Reuters- Reuters- Ephraim Mashaba, a été limogé jeudi pour avoir insulté le président et le directeur exécutif de sa Fédération, a annoncé la Fédération sud-africaine de football (SAFA). Le sélectionneur sud-africain a été reconnu coupable de mauvaise conduite, insubordination et violation des règles de communication. «Au regard de la gravité des faits, nous sommes contraints de nous séparer de notre sélectionneur avec effet immédiat», a déclaré Dennis Mumble, le directeur exécutif de la SAFA, dans un communiqué.



Cette sanction intervient après les échanges d'insultes entre Mashaba et le président de la SAFA, Danny Jordaan, à l'issue du match remporté par les Bafana Bafana sur le Sénégal (2-1) dans le cadre des qualifications pour le Mondial-2018, faisant des Sud-africains les co-leaders de leur groupe. Mashaba avait été publiquement critiqué le mois dernier par le président et son directeur exécutif après avoir échoué à qualifier l'équipe nationale pour la CAN 2017 au Gabon.

