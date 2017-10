Le FC Barcelone soutient l'indépendance de la Catalogne, mais "doit rester en Liga" AFP- AFP- Face à l'actualité qui secoue la Catalogne et les vélléités d'indépendance, la possibilité de voir un jour le Barça ne plus disputer la Liga a été évoquée. Une erreur selon Oscar Grau, directeur général du club. «Les budgets du club sont basés sur la participation à la Liga, je pense que la Liga et le Barça doivent continuer ensemble» a t-il déclaré dans le cadre d'une conférence de presse organisée pour présenter les résultats financiers du FC Barcelone.



Interrogé sur l'impact qu'une éventuelle indépendance de la Catalogne aurait sur les sponsors du Barça, Grau a affirmé que «les sponsors sont très contents de s'associer au Barça, à la structure du club, son style de jeu, son ADN, les valeurs qu'il transmet, et que c'est un acquis que nous maintiendrons toujours».

