Le Barça travaille sur une prolongation de contrat de Lionel Messi AFP- AFP- Après la nette victoire du Barça contre Las Palmas (5-0), ce samedi, Josep Maria Bartomeu s'est exprimé publiquement sur l'avenir de Lionel Messi. Le président catalan a confirmé être en négociations avec l'entourage du joueur, pour une prolongation de contrat. Mais le dirigeant a surtout souhaité calmer le jeu, en raison de l'agitation médiatique qui règne en Espagne autour de cet enjeu.



«Je dis toujours aux supporters du Barça d'être tranquilles, je gère personnellement la prolongation de "Leo", a expliqué Bartomeu sur beIN Sports Espagne. J'ai un peu parlé avec son entourage, nous sommes en discussions, mais il faut rester discrets. J'annoncerai des nouvelles quand il y en aura. Pour le moment, les choses suivent tranquillement leur cours.»



«Nous voulons que le meilleur joueur de l'histoire et du monde du football reste au club, a-t-il ajouté. Il joue chez nous et il doit prendre sa retraite ici. Quand il s'agit de "Leo Messi", on fait toujours les efforts et le travail nécessaires, de même que pour d'autres joueurs que nous souhaitons prolonger comme (Andres) Iniesta, (Ivan) Rakitic.»

