LaLiga - J31 - Le Real et l'Atletico dos à dos, le Barça chute à Malaga Le Real et l'Atletico Madrid se sont quittés sur le score d'un but partout, samedi lors du choc de la 31ème journée de LaLiga. Les joueurs de Zidane ont ouvert le score par Pepe à la 52ème minute de jeu et l'ATM a égalisé par Griezmann à la 85ème. Malgré ce nul, le Real a pris trois points d'avance sur le FC Barcelone qui a été battu par Malaga 2 à 0.



Résultats du jour :



Espanyol - Alaves : 1/0

Real Madrid - Atletico Madrid : 1/1

FC Séville - La Corogne : 4/2

Malaga - Barcelone : 2/0

