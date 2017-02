LaLiga - J21 : La Corogne - Betis Séville reporté à cause du vent L'Equipe - Le match Deportivo La Corogne-Betis Séville, prévu vendredi soir en Championnat d'Espagne, a été reporté à une date ultérieure en raison de rafales de vent qui ont endommagé la toiture du stade galicien et menaçaient la sécurité du public.



"Pour garantir la sécurité des spectateurs, joueurs et professionnels au stade de Riazor (...), le match est reporté. En coordination avec ma Liga et le Real Betis, une nouvelle date sera prochainement fixée", a écrit le Deportivo dans un communiqué. Le club galicien a expliqué que le vent avait arraché ces dernières heures des "centaines de morceaux de fibrociment" qui sont retombés aux alentour du stade et sur la pelouse.







