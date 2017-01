LaLiga - J20 - Match avancé : Osasuna et Malaga dos à dos Dans le cadre du match d'ouverture de la 20ème journée de LaLiga, Osasuna et Malaga se sont quittés sur le score d'un but partout, vendredi soir. Osasuna a ouvert le score à la 76ème minute par Causic et les visiteurs, qui ont raté un penaty en première période, ont égalisé par Camacho à la 79ème.





