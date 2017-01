LaLiga - J20 : Le Barça accroché, Séville battu, le Real en profite Grâce à des buts de Kovacic (38'), Ronaldo (51') et de Morata (82'), le Real Madrid a battu la Real Sociedad 3 à 0, dimanche soir dans le cadre de la 20ème journée. Un succès qui offre aux Madrilènes 4 points d'avance sur le Barça et sur le FC Séville. Les Catalans ont été accrochés par le Betis (1/1) et le FC Séville a été battu par l'Espanyol 3 à 1.



Dans l'autre match du jour, Bilbao a batuu Gijon 2 à 1. A noter que le Real Madrid compte toujours un match en moins.



Gnet



