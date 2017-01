LaLiga - J19 - Match avancé : Las Palmas et La Corogne dos à dos Dans le cadre du match avancé de la 19ème journée de LaLiga, Las Palmas et le Deportivo La Corogne se sont quittés sur le score d'un but partout, vendredi soir. Garcia a donné l'avantage aux locaux à la 13ème minute. Le Depor a égalisé à la 69ème minute par Andone. Au classement, Las Palmas est 10ème tandis que la Corogne est 15ème.

Gnet



Tweet Ajouter un Commentaire