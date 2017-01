LaLiga - J18 : Le Barça et l'Atletico s'imposent ! Résultats du jour Quatre matchs comptants pour la 18ème journée de LaLiga ont eu lieu samedi. Le FC Barcelone a battu Las Palmas 5 à 0 grâce à des buts de Suarez (14' et 57'), Messi (52'), Turan (59') et Vidal (80'). L'Atletico Madrid s'est, de son côté, imposé face au Betis 1 à 0 (Gaitan 8').



Résultats du jour :



Leganes - Bilbao : 0/0



Barcelone - Las Palmas : 5/0



Atletico Madrid - Betis : 1/0



La Corogne - Villareal : 0/0



