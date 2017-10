LaLiga-J08 : Le Barça fait match nul chez l'Atlético ! Le Real passe à Getafe Le Barça a concédé un match nul sur le terrain de l'Atlético de Madrid (1-1) et conserve six points d'avance sur son adversaire du soir en Liga. Diego Simeone n'a jamais perdu en tant qu'entraîneur contre Ernesto Valverde en Liga. Il en est à six victoires et quatre matches nuls.



Pour sa 100e à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane a eu chaud. Son équipe a eu du mal à gagner à Getafe (2-1). Le manager français a surpris en titularisant Achraf et Llorente et en laissant Isco et Modric sur le banc.

Gnet

Ajouter un Commentaire