La Fifa adapte son calendrier pour le barrage entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande AFP- AFP- À la demande des fédérations péruvienne et néo-zélandaise, la Fifa a accepté de repousser d'un jour la date du barrage retour entre les deux pays dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. La rencontre aura donc lieu le 15 novembre à Lima, quatre jours après l'aller à Wellington. Le Pérou et la Nouvelle-Zélande devaient en théorie disputer leur barrage dans la fenêtre internationale comprise entre les 6 et 14 novembre.



En raison du décalage horaire - Wellington a actuellement 18 heures d'avance sur Lima - les deux rencontres se joueront en fait à près de cinq jours d'intervalle dans deux stades distants de 11 000 kilomètres. «Vu ce qui est en jeu, une place pour la Coupe du monde, nous sommes heureux que la Fifa ait élargi d'une journée sa fenêtre pour permettre aux deux équipes de faire le voyage, de se remettre du décalage horaire et d'être dans la meilleure forme pour le barrage aller et retour», a réagi le directeur général de la fédération néo-zélandaise, Andy Martin.

Ajouter un Commentaire