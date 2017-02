L1 - J13 : Derby de Tunis : Formations probables du CA et de l'EST Le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis s'affronteront mercredi à Rades, dans le cadre de la 13ème journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle. Selon Assabahnews , le coach clubiste, Chiheb Ellili, alignerait d'entrée Mannoubi Haddad et Slimane Kchok. Quant à celui du club de Bab Souika, il opterait pour Fakhreddine Ben Youssef et Aymen Ben Mohamed. Voici les formations probables :



CA : Farouk Ben Mustapha, Mokhtar Belkhiter, Slimane Kchok, Bilel Iffa, Fakhreddine Jaziri, Wissem Ben Yahia, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi, Mannoubi Haddad, Ibrahim Chenihi et Saber Khelifa.



EST : Moez Ben Cherifia, Iheb Mbarki, Aymen Ben Mohamed (Houcine Rabiî), Chamseddine Dhaouadi, Hichem Belkaroui, Ferjani Sassi, Fousseiny Coulibaly, Saâd Bguir, Adem Rejaibi (Anis Badri), Fakhreddine Ben Youssef, Taha Yassine Khenissi.



