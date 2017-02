L1 - J13 : Derby de Tunis : Faouzi Benzarti : "Un match comme les autres" A l'occasion du derby de la capitale, prévu mercredi après-midi à Rades, pour le compte de la 13ème journée de la première phase de la Ligue 1 Professionnelle, le coach de l'Espérance Sportive de Tunis, Faouzi Benzarti, a tenu, ce matin, un point de presse : "C'est un match comme les autres" a-t-il déclaré.



Sans pression : Le derby de la capitale sera le premier match officiel de Benzarti depuis son retour à l'Espérance de Tunis : "J'ai disputé beaucoup de derbies durant ma carrière. Je n'en fais pas une histoire, c'est un match comme les autres. Je ne mets pas de pression sur les joueurs pour qu'ils ne soient pas tendus et ne perdent pas leurs moyens. C'est une rencontre entre deux grands clubs et je lui donne sa juste valeur".



Se donner à fond : Qualifiés pour les playoffs, les deux grands clubs de la capitale aborderont le derby sans grosse pression. Pour Benzarti, sortir une belle prestation est le plus important : "Je ne suis pas le genre d'entraineurs qui ordonnent aux joueurs de gagner. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut les préparer, les faire progresser et les pousser à donner le meilleur d'eux même. Le résultat suivra ! Quant à la rencontre de ce mercredi, ce sera pour le prestige. Il faudra faire plaisir aux spectateurs surtout qu'il n'y aura aucun enjeu puisque les deux équipes ont assuré leur qualification".



A propos de l'effectif : Interrogé sur l'effectif mis à sa disposition, le coach "Sang et Or" a souligné qu'il y a un manque de solutions dans certains postes : "Dans certains postes, nous disposons de beaucoup de solutions mais nous avons un manque dans d'autres. Il faudra donc préparer les jeunes et c'est ce que je suis en train de faire depuis mon arrivée".



L'état de forme des internationaux : Les joueurs retenus pour disputer la CAN ne sont pas tous au top de leur forme selon Benzarti : "Ceux qui ont joué sont en forme et prêts mentalement. Ceux qui n'ont pas été alignés ont un léger retard mais il est surmontable. Sassi va très bien et la paire Dhaouadi - Belkaroui est en forme malgré le manque de compétition. J'ai discuté avec eux et je pense qu'ils sont à 100% même sur le plan mental".



Ben Mohamed à gauche ? : Le joueur qui ne rentrait pas dans les plans d'Ammar Souayah semble plaire à Faouzi Benzarti qui l'a essayé sur le côté gauche de la défense : "J'ai constaté qu'il y a un problème au niveau du poste de latéral gauche puisque Chammam n'a pas repris les entrainements. J'ai essayé de trouver une solution et senti que Ben Mohamed est capable d'occuper ce poste s'il est prêt mentalement et applique les consignes à la lettre. J'espère qu'il sera prêt car il a une petite blessure qui le gêne".



Matri devra patienter, Bulbwa OUT : Arrivé à la fin du mercato, le jeune défenseur central plait à son coach mais ne semble pas encore prêt à intégrer la formation rentrante : "Je pense qu'il peut apporter le plus mais il a besoin de temps pour s'adapter et s'améliorer. Il faudra être patient comme on l'a été avec Jaidi qui ne jouait pas à son arrivée au Parc B". En ce qui concerne Bernard Bulbwa, Benzarti a été clair : "Il n'a pas le niveau pour jouer à l'EST ! Il est très loin du compte".



A.B.O

