Ligue 1 : Faouzi Benzarti quitte l'Etoile ! Hubert Velud le remplace Dans un communiqué publié sur son site officiel et sa page facebook, l'Etoile Sportive du Sahel a annoncé la séparation avec le coach de l'équipe fanion, Faouzi Benzarti. Les responsables de l'ESS remercient le technicien tunisien pour tout ce qu'il a fait et pour les trophées remportés durant ces dernières saisons, affirmant que la rupture du contrat a été faite à l'amiable, souhaitant une bonne continuation à Benzarti.



Celui qui prendra sa place, sera Hubert Velud qui quittera le banc du TP Mazembe qu'il a entrainé en 2016.

Gnet

