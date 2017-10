L'UEFA a dévoilé la composition des groupes de la Nations League Agences- Lancée en 2014 par Michel Plantini et Gianni Infantino, l’UEFA Nations League est une compétition créée dans le but de remplacer les traditionnels matches amicaux des sélections par des rencontres à enjeu. Un nouveau format, programmé tous les deux ans, qui ne sera pas à prendre à la légère puisqu’il aura une incidence sur les qualifications pour les prochains Championnats d’Europe et Coupes du Monde.



Les 4 Ligues de la Nations League :

- Ligue A : Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne, France, Angleterre, Suisse, Italie, Pologne, Islande, Croatie, Pays-Bas.

- Ligue B : Autriche, Pays de Galles, Russie, Slovaquie, Suède, Ukraine, République d’Irlande, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, Danemark, République tchèque, Turquie.

- Ligue C : Hongrie, Roumanie, Écosse, Slovénie, Grèce, Serbie, Albanie, Norvège, Monténégro, Israël, Bulgarie, Finlande, Chypre, Estonie, Lituanie.

- Ligue D : Azerbaïdjan, Macédoine, Belarus, Géorgie, Arménie, Lettonie, Îles Féroé, Luxembourg, Kazakhstan, Moldavie, Liechtenstein, Malte, Andorre, Kosovo, Saint-Marin, Gibraltar.



Calendrier UEFA Nations League :

- Tirage au sort des groupes : 24 janvier 2018

- 1re journée : 6–8 septembre 2018

- 2e journée : 9–11 septembre 2018

- 3e journée : 11–13 octobre 2018

- 4e journée : 14–16 octobre 2018

- 5e journée : 15–17 novembre 2018

- 6e journée : 18–20 novembre 2018

- Tirage au sort de la phase finale : début décembre 2018

- Phase finale : 5–9 juin 2019







