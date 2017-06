L'arbitrage vidéo introduit dans le championnat italien la saison prochaine Carlo Tavecchio, le président de la Fédération italienne de football, a annoncé ce samedi une nouveauté pour la saison prochaine, à l'issue de l'assemblée générale de la Ligue. L'an prochain, l'arbitrage vidéo sera utilisé en Serie A. «La Fifa n'a pas encore communiqué sa décision, mais tous les signaux sont claires, on commencera dès le début du championnat, a indiqué Tavecchio dont les propos ont été relayés par La Gazzetta dello Sport . Nous avons demandé aux clubs quelques efforts, dans tous les stades nous aurons besoin d'une salle et de huit caméras. La Ligue soutiendra le coût, de l'ordre de 2 millions d'euros».



Par ailleurs, la finale de la Coupe d'Italie sera avancée et programmée le 8 mai pour cause de Coupe du monde l'été prochain.

